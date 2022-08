Mathieu van der Poel kan na bijna 4 maanden nog eens winnen

Mathieu van der Poel heeft voor het eerst gewonnen sinds begin mei, toen hij de openingsetappe van de Giro won. Zijn broer David werd tweede.

De Stadsprijs Geraardsbergen is de oudste kermiskoers van het land. Het was al de 104e editie van de koers in en rond Geraardsbergen. Het was waarschijnlijk ook de laatste editie van de koers, want de organisatie mikt volgend jaar met een opvolger op een plaats op de UCI-kalender.

Mathieu van der Poel was de absolute blikvanger aan de start en werd zo meteen ook topfavoriet. En die favorietenrol maakte Van der Poel helemaal waar. Hij kwam solo binnen voor zijn broer David van der Poel. Het podium was volledig Nederlands met Bart Lemmen (VolkerWessels) op plaats 3.

Van der Poel volgt zo als winnaar zijn ploegmaat Xandro Meurisse op. De volgende wedstrijden voor Van der Poel worden waarschijnlijk de Grand Prix de Wallonie en de Primus Classic.