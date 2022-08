Nog meer pech voor Julian Alaphilippe: hij valt en moet opgeven

Julian Alaphilippe heeft opgegeven in de 11e rit van de Vuelta. Hij viel op zijn rechterschouder.

Wat eerst een rustige etappe leek te worden voor Quick Step-Alpha Vinyl, draaide anders uit. Op zo'n 65 km van de streep was Julian Alaphilippe betrokken bij een val.

Alaphilippe greep meteen naar zijn rechterschouder en werd met de ambulance afgevoerd. Er wordt gevreesd voor een zware schouderblessure.

De opgave van Alaphilippe is een serieuze streep door de rekening van Quick Step-Alpha Vinyl. Hij was een belangrijk onderdeel in de klimtrein van Remco Evenepoel.

Ook is het de zoveelste portie pech voor Alaphilippe dit seizoen. Hij viel zwaar in Luik-Bastenaken-Luik en sinds zijn terugkeer in het peloton kende hij nog meer pech. Hij kreeg corona in de Tour de Wallonie.