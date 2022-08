Roglic ziet zijn kansen nog ondanks 'vliegende' Evenepoel

Primoz Roglic werd dinsdag tweede in de tijdrit, op 48 seconden van Remco Evenepoel die steviger in het rood staat.

In het algemeen klassement heeft Roglic nu 2 minuten en 41 seconden achterstand op onze landgenoot. Toch was de Sloveen best tevreden.

“Op zich ben ik wel blij met die tweede plaats. Ik reed een goede tijdrit, vooral in het tweede deel, dus al bij al is dit een goed resultaat. Maar hoedje af en proficiat aan Remco. Hij is momenteel van een ander niveau”, klonk het achteraf.

Toch geeft Roglic zich nog niet gewonnen. “Remco vliegt op dit moment, dus we zien wel hoe het verder loopt, de Vuelta duurt nog lang. Remco is in de vorm van zijn leven. Daar zijn we niet door verrast, want hij heeft al veel overwinningen behaald.”

“Zelf voel ik me prima in orde. De Vuelta is nog niet halverwege, dus er is nog een hele hoop om voor te vechten. Ik sta nu tweede in het algemeen klassement. We bekijken het dag per dag en ik ben ervan overtuigd dat er nog kansen gaan komen. De tijdrit van vandaag geeft me een hoop vertrouwen. Op dit moment wil ik vooral gezond blijven, problemen vermijden en in één stuk de finish halen.”