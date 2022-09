Danny van Poppel spurt bij zijn 1e kans meteen naar een 2e plaats in de Vuelta: "Maar er zat meer in"

Door de opgave van Sam Bennett kreeg lead-out Danny van Poppel zijn kans om te spurten. Het werd meteen een 2e plaats.

"Ik kreeg de hele dag steun van de ploeg", vertelde Danny van Poppel na de finish. "In de laatste rechte lijn zat ik in het wiel van Kaden Groves. Dat was een goede positie, want ik zat de hele tijd uit de wind."

"Daarna kwam ze over ons vanop rechts", ging van Poppel verder. "Dus de groep ging wat eerder en ik bleef het wiel van Groves volgen. Zijn snelheid was goed, maar ik twijfelde een fractie van een seconde en dat heeft me, denk ik, de overwinning gekost."

"Toch geeft het ons vertrouwen voor de volgende kansen. Ik kijk al uit naar de volgende sprint. Die gaat wat omhoog. Ik denk dat die mij goed zal liggen", sloot van Poppel af.