Richard Carapaz pakt eerste zege in Ronde van Spanje

De twaalfde etappe van de Vuelta eindigde met een stevige slotklim van net geen 20 kilometer.

Een grote groep vluchters koos het hazenpad. De voorsprong liep op tot meer dan 10 minuten. Het was al snel duidelijk dat de winnaar vooraan zat.

Op de slotklim vielen de vluchters één voor één af. Richard Carapaz liet de overgebleven renners op 2 kilometer achter zich. Kelderman probeerde nog, maar miste de explosiviteit om aan te sluiten bij Carapaz. Hij strandde op een handvol seconden.

In de achtergrond was het vooral kijken wat er in het peloton van de klassementsrenners gebeurde. Even leek Mas nog wat te willen forceren, maar uiteindelijk gebeurde er nauwelijks iets.