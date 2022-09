Tim Merlier opnieuw niet aan het feest in de Vuelta en is te ontgoocheld om te reageren

Tim Merlier is 3e geëindigd in de 11e rit in de Vuelta. Hij was achteraf te ontgoocheld om te reageren, maar zijn ploegleider Michel Cornelisse deed dat wel bij Het Nieuwsblad.

Het was de 3e massasprint in de Vuelta waarin Tim Merlier voor de zege kon sprinten, maar opnieuw kwam hij te kort. Hij eindigde 3e. Achteraf was hij te ontgoocheld om te reageren. Ploegleider Michel Cornelisse sprak wel met Het Nieuwsblad. Cornelisse snapt dat Merlier ontgoocheld is. Alpecin-Deceuninck wil hem graag een afscheidscadeau geven en Merlier wil dat omgekeerd ook doen. Hij is conditioneel goed, maar op dit moment lukt het niet. Zo weet Cornelisse. Volgens hem zaten ze in de laatste 5 km goed, maar dan kwam er een bocht op 3 km van het einde en geraakten ze elkaar wat kwijt. Ze probeerde Merlier nog naar voren te brengen, maar hij moest van te ver komen. Cornelisse beloofde alleszins dat ze het zullen blijven proberen. Volgens Cornelisse speelt ook de opgave van Sam Bennett mee. Niet om de vroege vlucht bij te halen, maar in de sprint zelf. Danny van Poppel brengt Bennett met een hoge snelheid naar voren, maar door de opgave van Bennett sprint van Poppel zelf mee en daardoor ligt de snelheid ook lager.

Lees ook... Tim Merlier hoopt op een massasprint in de Vuelta