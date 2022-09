📷 Alpecin-Deceuninck pakt uit met een speciale fiets voor Jay Vine

In de Giro kreeg Mathieu van der Poel al een roze fiets. Alpecin-Deceuninck had voor Jay Vine in de Vuelta ook een verrassing. Ze gaven hem een fiets met blauwe bollen. Zoals de leider in het bergklassement de bolletjestrui draagt.

Just look at this super special #canyon we received and already assembled for @JayVine3, KOM leader at @lavuelta 💯#AlpecinDeceuninck #LaVuelta22 #LaVuelta #MyCanyon pic.twitter.com/7MBE4vfjGp