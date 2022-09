Tim Merlier krijgt een nieuwe kans om een rit te winnen: "De aankomstzone is meer iets voor Mads Pedersen"

Etappe 13 is een nieuwe kans voor een massasprint. Dus krijgt Tim Merlier een nieuwe kans om een rit in deze Vuelta te winnen.

Tim Merlier werd al 3e, 6e en 3e in een massasprint in deze Vuelta en won dus nog geen rit. In de 13e rit krijgt hij een nieuwe kans om wel een etappe te winnen.

"Het is een nieuwe kans", zegt Merlier voor de start in Ronda. "Het is wel meer een aankomst voor Mads Pedersen en Bryan Coquard. Normaal gezien zullen hun ploegmaats de achtervolging in het peloton leiden."

Als je de doorsnede van de slotkilometers bekijkt, is de finish zwaarder dan je op voorhand zou vermoeden. Er zijn enkele hellende stroken en parcoursbouwer Fernando Escartin zegt dat het reliëf in het 2e deel van de etappe de sprinters eventueel in moeilijkheden kan brengen.