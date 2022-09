Michel Wuyts na eerste tijdsverlies Evenepoel: "Dit is misschien een keerpunt"

Michel Wuyts hoopt dat het eerste tijdsverlies van Evenpoel te wijten was aan een slechte dag.

Remco Evenepoel verloor 52 seconden op Primož Roglič en bijna een halve minuut op de andere favorieten. Michel Wuyts denkt dat dit de andere favorieten wel op het idee brengt dat er een keerpunt in de maakt is. Dat zei hij bij HLN.

"Hij heeft de schade beperkt. Als je het positief bekijkt en als dit zijn enige moment van zwakte was, zou je kunnen zeggen dat hij vandaag de Vuelta gewonnen heeft. Remco sprak voor de start van een ‘ça va-gevoel’. Doorgaans is Evenepoel zelfzekerder. Ik hou het voorlopig op een slechte dag en wijt de mindere prestatie niet aan de hoogte".

"Als Evenepoel naar de Sierra Nevada weer dat mindere gevoel heeft of geïsoleerd zit, dan zou het wel eens break-even kunnen worden in het klassement. Laten we nu niet te pessimistisch zijn en hopen dat het hierbij blijft".

"De tegenstand zal het gevoel krijgen dat een keerpunt in de maak is. Ze gaan gretigheid tonen. Er gaat nog veel aangevallen worden. Al is het ook niet zo dat de concurrenten met een ongebreideld gevoel op pad kunnen. Zo superieur zijn ze nu ook weer niet", besloot Wuyts.