Primož Roglič na tijdswinst op Evenepoel: "Ik voel me steeds beter"

Primož Roglič geeft de Vuelta weer leven gegeven. De Sloveen pakte op de slotklim naar Sierra de La Pandera 52 seconden terug op Remco Evenepoel.

Tot nu toe was het telkens Roglič die tijd moest toegeven op Evenepoel maar in rit 14 draaide de Sloveen de rollen om en pakte hij bijna een minuut terug op Evenepoel. En we mogen ons nog aan aanvallen van Roglič verwachten.

"Het is zeker en vast een positieve dag voor mij geweest. Ik hoop vooral dat ik deze positieve trend kan aanhouden de volgende week. De ronde is nog steeds lang, maar we willen koers maken", zei Roglič achteraf.

Roglič was ook tevreden over zijn ploegmaats. Harper en Gesink zetten zich op de slotklim op kop van het peloton. "Ik voel me steeds beter en beter en het hele team heeft goed gewerkt vandaag. Ik ben blij dat ik in deze ploeg zit en kijk uit naar de volgende dagen."

De Sloveen sloot strijdvaardig af: "Vandaag is vandaag, morgen is morgen. We zullen wel zien wat er komt".