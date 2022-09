Domenico Pozzovivo geeft op in Vuelta

De Italiaan heeft tijdens rit 15 opgegeven in de Vuelta. Hij voelde zich niet goed.

Domenico Pozzovivo heeft met zijn 39 jaar al heel wat ervaring en kent zijn lichaam dan ook door en door. De Italiaan voelde al enkele dagen dat het niet goed zat en besloot er in rit 15 de brui aan te geven. Het zou wel niet om corona gaan meldt zijn team Intermarché-Wanty-Gobert.

Pozzovivo kon zich tijdens deze Vuelta nooit echt helemaal vooraan mengen en een 18e plaats in de vierde rit was dan ook zijn beste resultaat. In het klassement stond Pozzovivo wel nog binnen de top 30 maar ook dat is niet wat te verwachten valt van de Italiaan.

Want Pozzovivo werd dit jaar al achtste in de Giro, negende in de Ronde van Zwitserland, dertiende in Tirreno-Adriatico en vijftiende in de Waalse Pijl.

Pozzovivo is in de Vuelta al de 38e renner die moet opgeven.