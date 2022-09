Grischa Niermann ziet Primoz Roglic tijd terugpakken: "Het is de 1e keer dat we Remco Evenepoel kwetsbaar zien"

Primoz Roglic heeft tijd kunnen terugpakken. Ploegleider Grischa Niermann zag dat graag gebeuren.

Na rit 14 verkleinde het tijdsverschil tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel met 48 seconden. Roglic staat nu op 1'49" van Evenepoel.

"We lieten Robert Gesink op kop rijden, omdat we wisten dat het lastig zou worden op de steile stukken", zei ploegleider Grischa Niermann aan Eurosport.

"Het is ook de 1e keer dat we Evenepoel kwestbaar zien", ging Niermann verder. "Maar hij heeft nog altijd een comfortabele voorsprong. De volgende etappe is opnieuw belangrijk. Het is de koninginnenrit en het wordt een van de zwaarste belangrijke etappes in deze Vuelta. Ook door de hoogte."