Miguel Angel Lopez schuift op in het klassement: "Ik voel me elke dag beter"

Miguel Angel Lopez is weer wat opgeschoven in het klassement. Hij staat nu 6e.

In de 2e week is Miguel Angel Lopez aan het opschuiven. Ook op weg naar Sierra de La Pandera deed Lopez een goede zaak in het klassement. Hij glipte op de slotklim mee met Primoz Roglic en kreeg nog winnaar en vroege vluchter Richard Carapaz in het vizier. Lopez eindigde uiteindelijk op een 2e plaats.

"We kregen met Roglic Carapaz in de laatste kilometer in het vizier, maar ik wist dat het moeilijk was om hem bij te halen", vertelde Lopez na de finish. "Ik ken die klim en was in 2017 hier al eens 2e. Er is voor de steile slotstrook van 300 meter nog een afdaling.

"Maar het belangrijkste is dat de dingen goed gaan", ging Lopez verder. "Ik voel me elke dag beter en beter. Er is progressie en ik hoop dat zo verdergaat."

Lopez is dankzij zijn 2e plaats op de Sierra de La Pandera opgeschoven naar de 6e plaats in het klassement. "Ik droom nog niet van het podium. Het is nog een lange weg tot Madrid", sloot hij af.