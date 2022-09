Thymen Arensman wint eerste keer in grote ronde: "Ik voelde me niet eens super"

Thymen Arensman was de sterkste in de 15de rit in de Vuelta, en hij was daar zelf heel verbaasd over.

Arensman maakte deel uit van een zeer omvangrijke kopgroep van 29 renners in de koninginnenrit de Vuelta. Op de slotklim spatte de groep helemaal uiteen en Arensman kon uiteindelijk naar Marc Soler toerijden op acht kilometer van de meet en hem ook achterlaten. “Ik dacht eigenlijk dat Soler op mij aan het wachten was en nog wat in zijn benen had. Op het steile gedeelte versnelde ik en moest hij lossen. Gelukkig had ik nog wat over en kon ik het volhouden tot de finish". "Om eerlijk te zijn voelde ik me gedurende de rit niet eens super, maar blijkbaar voelden de anderen hun benen nog meer. Gelukkig had ik nog wat over en bleek dit genoeg. Het is ongelooflijk", besloot Arensman.