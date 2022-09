Iljo Keisse neemt in het Kuipke afscheid als renner

Iljo Keisse neemt op 24 november afscheid als renner. In zijn Kuipke in Gent volgt het afscheidsfeest 'Merci Iljooo'.

Vanaf 12 september zijn tickets te koop voor 'Merci Iljooo', waar Iljo Keisse afscheid zal nemen. Dan zal ook het programma tijdens het evenement gegeven worden. Golazo neemt de organisatie op zich: "Het wordt een avond vol topsport, muziek en entertainment. Ook is er een terugblik op zijn schitterende carrière."

Keisse had al eerder dit seizoen aangekondigd dat hij dit jaar zou stoppen. Met 24 november plakte hij daar nu een specifiek moment op. Hij reed al sinds 2010 voor Patrick Lefevere. Zijn grootste succes op de weg was de slotetappe in de Giro van 2015. In het baanwielrennen stapelde Keisse de successen op. Hij won de Zesdaagse van Gent 7 keer. Dit jaar vindt die van 15-20 november plaats.