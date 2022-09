Louis Vervaeke naar de Sierra Nevada van goudwaarde voor Remco Evenepoel: "Denk dat de Vuelta pas in de voorlaatste rit beslist wordt"

Louis Vervaeke was op weg naar de Sierra Nevada van goudwaarde voor Remco Evenepoel. Hij reageerde voor de camera van Sporza.

Louis Vervaeke ging mee in de vroege vlucht. "Dat was eigenlijk niet echt de bedoeling om mee te gaan in de vroege vlucht", vertelde Vervaeke aan Sporza. "Maar het was heel moeilijk om te controleren en Jumbo-Visma en Astana koersten heel aanvallend. Daarom leek het beter om mee te gaan en aan te vallen. Anders word je misschien in de verdediging gedrukt. Ook draaide het goed uit."

Evenepoel verloor uiteindelijk maar 15 seconden op Primoz Roglic. "De Vuelta is nog niet afgelopen", ging Vervaeke verder. "Het is nu wel duidelijk dat de top 3 er bovenuit steekt. Het wordt een spannende slotweek en we hebben nog veel werk te doen. Rit 20 wordt nog pittig. Ik denk dat de Vuelta pas na die rit zal beslist zijn."

"Ook krijg ik kippenvel om met Evenepoel proberen de Vuelta te winnen. Dat geeft me zo veel energie en moed", besloot Vervaeke.