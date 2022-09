QuickStep-Alpha Vinyl in een roes: "We leven echt in een droom, maar die kan werkelijkheid worden"

Het succesverhaal van QuickStep-Alpha Vinyl en Remco Evenepoel in de Vuelta duren voorlopig nog altijd verder.

Nog een week moet Remco Evenepoel al zijn tegenstanders weten bij te benen. Als dat lukt, dan schrijft hij zondag de Ronde van Spanje op zijn naam. Ook voor Pieter Serry, die een week geleden met een positieve coronatest de Vuelta moest verlaten, is het op dit moment toch vooral genieten. Vooral het zelfvertrouwen van Remco Evenepoel springt in het oog.

“Ongelooflijk”, zegt Serry bij Het Laatste Nieuws. “Daarin heeft hij toch wel een enorme evolutie doorgemaakt. Hij staat rustiger in het leven, ook naar ons toe. Hij heeft geleerd om in stresssituaties twee keer na te denken, bedeesder te zijn. Maar het blijft Remco, hij weet wat hij wil. Als ik zie hoe ik op die leeftijd nog was... Dan sta ik bij Remco met mijn mond vol tanden.”

Er is volgens Serry maar één iets dat Evenepoel nog van de zege kan houden. “Volgens mij is het gevaarlijkste nu corona krijgen, dus ik geef hem wel een grote kans. Kijk, de berichtjes stromen al binnen in de Wolfpack-groep. Ook van renners die niet in de Vuelta zitten. We leven echt in een droom. En we geloven erin dat die droom straks werkelijkheid kan worden.”