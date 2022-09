Mads Pedersen draagt zege op aan ploegmaat en heeft iets te zeggen aan Roglic

Mads Pedersen won een tumultueuze sprintersetappe in de Ronde van Spanje.

Pedersen boekte een knappe overwinning, al ging het bijna uitsluitend over Roglic en Evenepoel na afloop van de etappe.

“Dit is de manier waarop ik graag win. Iedereen van het team heeft enorm hard gewerkt vandaag. Ik beloofde Alex Kirsch om vandaag te winnen. Hij is gisteren namelijk vader geworden van een dochter en hij kon niet bij de geboorte zijn. Deze overwinning is dus voor Alex, zijn vrouw en hun nieuwe kindje. Een tweede cadeau in een paar dagen tijd”, klonk het achteraf.

De aanval van Roglic was een zegen voor Pedersen. “Ik verwachtte eigenlijk niet dat Roglic ging aanvallen op twee kilometer van de meet. Iedereen zat op de limiet. Het was daarom een enorm slimme zet van hem. Ackermann zat direct op zijn wiel, dat was knap. Gelukkig had ik de energie om het gat te dichten.”

De valpartij van de Sloveen had Pedersen zelfs niet gezien. “Ik hoorde het niet. Ik wilde na de finish eigenlijk naar hem toe gaan. Toen zag ik dat zijn kleding helemaal kapot was. Het is enorm jammer dat hij gecrasht is. Hij heeft al zo veel pech gekend dit jaar. Ik hoop dat het niet te erg is en dat hij voor de rode leiderstrui kan blijven meestrijden.”