VOORBESCHOUWING RIT 16: finale in Tomares op maat van sterke Mads Pedersen

Mads Pedersen begint straks aan zijn achtste rit in de groene trui. Dat hij een sterke Vuelta aan het rijden is, hoeft dus geen betoog. Volgt ook nog een tweede ritzege?

De etappe van Sanlúcar de Barrameda naar Tomares staat gecategoriseerd als een sprintersetappe, maar tot een echte massasprint komt het wellicht niet. In de laatste vijftien kilometers liggen immers nog enkele steile knikjes, waardoor het vooral iets is voor snelle mannen die ook een aardig stukje bergop kunnen fietsen. Iets voor sterke beren, zoals Mads Pedersen.

Want het doet ons denken aan de dertiende etappe met aankomst in Montilla. Toen was er ook een compact peloton dat zich opmaakte voor de finale, maar de aanloop naar de sprint was zo lastig dat er van een pure massasprint geen sprake was. Pedersen stak er met kop en schouders bovenuit, timede perfect en reed alles en iedereen minstens op lengten.

PEDERSEN DE TE KLOPPEN MAN

Een beloning voor de Deen die eerder al drie keer tweede was geworden in deze Vuelta. De voormalig wereldkampioen is op weg naar Tomares dan ook opnieuw de te kloppen man. Wie zou hem eventueel kunnen bedreigen? Pascal Ackermann is als tweede in de rit naar Montilla de eerste uitdager. Danny van Poppel, de sprinter van dienst bij Bora nu Bennett er niet meer bij is, weet met zo'n aankomst ook wel raad.

Kaden Groves behoort ook tot de betere sprinters wanneer het enigszins oplopend is. En wie weet doet Roglič wel gewoon mee in de debatten. Elke gelegenheid om met bonificatieseconden wat dichter bij Evenepoel te komen, moet de Sloveen aangrijpen. En de kopman van Jumbo-Visma is uiteraard bijzonder explosief als het omhoog gaat.

GROTE VRAAG WAT MOGELIJK IS VOOR MERLIER

Kan Tim Merlier dan echt niet meedoen? Enkele dagen geleden bleek de finale alvast veel te zwaar voor hem. Het missen van enkele kansen in deze Vuelta gaat misschien mentaal ook doorwegen. Het lijkt dus niet meteen iets voor hem, tenzij hij een superdag kent en zo toch in positie komt om zijn snelle benen te laten spreken. En dan is het nog de vraag of de aanvallers van de dag geen roet in het eten gooien.