Enric Mas na mislukte aanvallen: "Ik heb het alleszins geprobeerd"

Enric Mas probeerde een paar keer op Remco Evenepoel aan te vallen in de rit naar Monasterio de Tentudía, maar kon geen tijd terugpakken.

Enric Mas is nu de dichste achtervolger van Remco Evenepoel na de opgave van Primož Roglič. Hij probeerde al een eerste keer om Evenepoel onder druk te zetten maar geraakte niet van de leider af doordat het terrein niet in zijn voordeel speelde.

"We wisten dat deze helling Evenepoel goed zou liggen, maar ik moest het proberen om te kijken hoe hij zou reageren. De klim was niet lastig genoeg om hem uit het wiel te rijden, maar ik heb het alleszins geprobeerd", reageerde Mas bij Wierflits.

Er komen nog wel enkele ritten aan waar Mas het kan proberen, te beginnen met rit 19 naar Alto del Piornal, een klim van 13,3km aan 5,6% gemiddeld. "Ik weet nog niet wat het plan is voor morgen, maar als ik goede benen heb, ga ik het sowieso weer proberen. Samen met de rit van zaterdag is het de belangrijkste etappe om nog wat tijd terug te pakken. We gaan het blijven proberen en dan zien we wel wat er gebeurt."