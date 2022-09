Filippo Conca heeft corona, Lotto-Soudal nog maar met drie in de Vuelta

De 23-jarige Italiaan heeft een coronabesmetting opgelopen. Voor Lotto-Soudal is het al de vierde renner die uitvalt met corona na Jarrad Drizners, Harry Sweeny en Maxim Van Gils.

De Italiaan reed enkele sterke ritten en werd in de rit naar Les Praeres vijfde. Ook in de rit naar Sierra de La Pandera was Conca mee in de ontsnapping en werd hij 18e.

Voor de Italiaan zelf is het een grote ontgoocheling laat hij weten op de sociale media van de ploeg: "Ik ben erg teleurgesteld dat ik mijn eerste grote ronde op deze manier moet verlaten. Vooral omdat ik me heel goed voelde voordat ik gisteren ziek werd".

"Ik had het gevoel dat ik voor het eerst in twee jaar echt kon laten zien waartoe ik in staat ben. Deze eerste grote ronde-ervaring is zeer waardevol geweest voor de toekomst en ik hoop volgend jaar terug te komen".

Lotto Soudal blijft zo nog maar met drie renners over. Thomas De Gendt, Cedric Beullens en Kamil Małecki moeten met z'n drieën nog de laatste ritten afwerken. Ook Steff Cras moest opgeven in rit twee door een val.

