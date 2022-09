45 jaar geleden zorgde Freddy Maertens voor een unieke prestatie in de Vuelta

Voor de laatste Belgische winnaar van de Vuelta moeten we teruggaan naar 1977. Freddy Maertens won toen. Meer nog: hij domineerde die Vuelta van start tot finish en zorgde voor een unieke prestatie.

De Vuelta van 1977 was 2 jaar na de dood van dictator Franco. Onder de jaren van de dictatuur had de Vuelta heel wat pluimen van zijn imago verloren. De organisatie wou dat imago weer opsmukken. Er is een contract met de Flandria-ploeg, waar onder meer Freddy Maertens voor reed. In totaal zouden er ook maar 7 ploegen aan de start staan van de Vuelta. Goed voor 70 renners.

Ook was het parcours in het voordeel van Maertens uitgetekend. Er waren heel wat hellingen, maar er vielen ook veel bonificaties te rapen. Iets waar de snelle Maertens handig gebruik van kon maken.

METEEN DE TOON ZETTEN

Maertens zette in de proloog meteen de toon. Hij won die en trok zo ook de toenmalige oranje leiderstrui aan. Ook de volgende 2 ritten won hij. Dankzij de bonificaties had hij al een grote voorsprong uitgebouwd. Nadien is er een rit met 2 zware beklimmingen, maar Maertens houdt stand en Luis Ocaña en Joaquim Agostinho verliezen veel tijd. In de daaropvolgende tijdrit kwam Maertens ten val, maar hij kon zijn leiderstrui behouden.

Daarna won Maertens 5 ritten op rij. Zo kon hij zijn voorsprong in het algemeen klassement weer stevig uitbreiden. Ook zorgde Flandria ervoor dat de vlakke etappes hard werden gemaakt. Zo werden de klimmers uitgeput, waardoor Maertens gemakkelijker stand kon houden in de bergen.

ORDE OP ZAKEN STELLEN

Bijna had Maertens 8 ritten op rij gewonnen, maar Cees Priem klopte hem tussendoor in een massasprint. Een dag later zette Maertens orde op zaken in een gesplitste rit. In de ochtend won hij de tijdrit en in de namiddag zette hij de sprint naar zijn hand. Zo had hij al 10 zeges gepakt.

De volgende dag volgde de koninginnenrit. Maertens moest bijna 2 minuten toegeven, maar hij kan zijn leiderstrui behouden. Daarna wint hij al zijn 11e rit. Nadien bleven nog enkele heuvelritten in onder meer het Baskenland over. Maertens hield stand en won nog 2 extra ritten.

Zo had Maertens naast de eindzege 13 zeges geboekt in de Vuelta van 1977. Dat was toen een record en dat is nu nog altijd een record. Vanzelfsprekend pakte hij ook het puntenklassement mee naar huis.