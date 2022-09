Mas test Evenepoel maar die houdt de controle: "Vooral zijn eerste aanval was stevig"

Nu Primož Roglič er niet meer is, is Enric Mas de eerste belager geworden van Remco Evenepoel. En Mas probeerde het tot twee keer toe in rit 17.

Op de klim naar Monasterio de Tendudía was Rigoberto Uran de sterkte. In het peleton moest Remco Evenepoel op enkele prikken antwoorden van zijn concurrenten maar hij kon die makkelijk beantwoorden. Ook zijn dichtste belager Mas probeerde het twee keer.

"Vooral de eerste aanval was een heel stevige, want dan waren we met twee weg. Almeida kon ik wel laten rijden, want hij staat al wat verder in het algemene klassement. Mas wou vandaag vooral zien hoe het met mijn benen gesteld was, denk ik. Maar ik heb telkens heel goed geantwoord", reageerde Evenepoel achteraf.

"Het wegvallen van Primož Roglič heeft de wedstrijd niet veel veranderd. Het is nog altijd even moeilijk. Hij is wel heel explosief en kan op korte tijd 10 à 15 seconden wegrijden. Nu is er minder gevaar voor zulke aanvallen, want Mas is niet zo explosief. Dat is het grootste verschil, maar het is zeker niet gemakkelijker", besloot Evenepoel.