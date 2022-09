Ook Intermarché-Wanty-Gobert blijft met drie over na opgave Taaramaë

De Est Rein Taaramaë is vroeg in de 17e etappe afgestapt wegens ziekte, dat meldt zijn ploeg op sociale media. Taaramaë stond op plek twintig in het klassement en werd in de rit 8 naar Colláu Fancuaya derde na Vine en Soler.

Zo blijft Intermarché-Wanty-Gobert met drie renners over. Louis Meintjes, Jan Bakelants en Julius Johansen blijven zo met z'n drieën over. Eerder gaven ook al Jan Hirt, Domenico Pozzovivo, Gerben Thijssen en Boy van Poppel op.

Ook bij een andere Belgische ploeg, Lotto-Soudal, zitten nog maar drie renners in koers na heel wat opgaves.

