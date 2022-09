Primoz Roglic spreekt zich uit over zijn val in de Vuelta: "Door het gedrag van een renner"

Primoz Roglic heeft gesproken over zijn val in de Vuelta. Zo lijkt er meer duidelijkheid te komen over zijn val.

Het was heel plots en onverwacht. De val van Primoz Roglic in de 16e rit in de Vuelta. Op beelden was niet te zien hoe zijn val veroorzaakt was. Fred Wright zei achteraf dat Roglic tegen hem was gereden.

Enkele dagen later kwam Roglic met een ander verhaal: "De val is niet veroorzaakt door een slechte weg of door een gebrekkige veiligheid, maar door het gedrag van een renner. Ik heb geen ogen in mijn rug. Anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter me en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist." Dat brengt een ander licht over Roglic' val.

Hoe het dan verder moet met Roglic dit seizoen, weet hij nog niet. "Op dit moment kan ik een klein beetje lopen", vertelde Roglic. "Daar ben ik al blij mee." Het is dus nog niet zeker of Roglic dit seizoen nog in actie zal komen.