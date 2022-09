Valverde mist laatste WK door degradatiestrijd: "Een beetje jammer"

Alejandro Valverde (42) is nu echt bezig aan zijn laatste koersjaar en moet daarbij het WK missen.

Alejandro Valverde is ondertussen al 42 en bezig aan zijn 20ste jaar als prof. Hij won maar liefst 133 koersen, stond negen keer op het podium van een grote ronde, won de Vuelta, vijf keer de Waalse Pijl, vier keer Luik-Bastenaken-Luik, het WK, vier Touretappes, twaalf Vueltaritten en ga zo maar door.

"Als ik realistisch ben, mis ik niets. Er zijn altijd grotere uitdagingen, maar ik heb veel meer bereikt dan ik had verwacht toen ik begon. En ik heb er echt van genoten. Het WK dat ik won in 2018, dat was heel bijzonder", blikt Valverde terug in AS

En net dat WK moet Valverde in zijn laatste jaar nu missen. "Een beetje jammer, maar het is de waarheid. Het WK is een wedstrijd die altijd heel belangrijk voor mij is geweest. Ik heb een keer gewonnen en in totaal zeven medailles. Maar ik ben er zeker van dat de bond goede renners zal vinden die het goed gaan doen op het WK”

Afsluiten wil Valverde niet in zijn thuisland doen maar wel in Italië, in de Ronde van Lombardije. Die wedstrijd kon Valverde nooit winnen, maar hij werd er wel drie keer tweede.