Enric Mas kon Remco Evenepoel niet meer bedreigen voor eindwinst: "Ik had een slechte dag"

In de laatste bergrit heeft Enric Mas geen gooi meer kunnen doen naar de eindzege in de Vuelta.

Het is niet meer gelukt voor Enric Mas. De Spanjaard kon Remco Evenepoel niet meer bedreigen voor de eindzege en wordt zo voor de derde keer 2de in het eindklassement van de Vuelta na 2018 en 2021.

"We hadden veel zin om aan te vallen vandaag maar ik had een slechte dag. Ik moet blijven verbeteren als renner en leren uit mijn fouten. Het is voor mij een positieve Ronde van Spanje geweest na een moeilijke Ronde van Frankrijk. Het was bijzonder zwaar, het was een lange dag. We moeten blij zijn".

"Ik ben heel blij met de ploeg. We hebben er een prachtige Vuelta van gemaakt. Het is nu de derde keer dat ik tweede ben in de Vuelta, maar dit is een speciale voor mij omdat ik een moeilijke periode achter de rug heb. Ik wil iedereen bedanken die in mij geloofde, in het bijzonder de ploeg."