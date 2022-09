Juan Ayuso wordt als 19-jarige derde in de Vuelta: "Ongeloofelijk, wat een eer"

Juan Ayuso heeft zijn derde plek in het klassement kunnen behouden, en dat terwijl de Spanjaard nog maar 19 is.

Juan Ayuso startte als jongste deelnemer aan de Vuelta en gaat op het eindpodium in Madrid eindigen als derde. Een bijzonder knappe prestatie van de Spanjaard. Hij reageerde dan ook opgelucht na de laatste bergrit.

“Ik kan het nu nog niet geloven. Ik heb nog nooit zoveel druk gehad als vandaag. Ik dacht niet dat ik het kon doen, maar het is echt geweldig. Ik moet ook de ploeg bedanken, ze hebben me enorm geholpen", zei Ayuso bij Eurosport.

"Ik dacht misschien nog voor de rit te kunnen gaan. Maar op de radio hoorde ik dat Carapaz nog eens aanviel en toen was het plots heel moeilijk om te winnen. De hele ploeg heeft het geprobeerd, maar het is niet gelukt."

"Nu ga ik eerst even genieten want ik ben mentaal nog nooit zo vermoeid geweest. Het was iedere dag opnieuw focussen toen ik deze laatste dagen op het podium stond. Dat is wel pittig om vol te houden. Het is ongelofelijk, wat een eer".