Patrick Lefevere wint eerste grote ronde met zijn ploeg: "Hopelijk is dit het begin van iets formidabel"

Quick-Step Alpha Vinyl gaat voort het eerst in zijn geschiedenis een grote ronde winnen. Grote baas Patrick Lefevere kan niet anders dan blij zijn.

Het grote doel van Patrick Lefevere en Quick-Step Alpha Vinyl is binnen. De eerste grote ronde winnnen in de geschiedenis en de eerste voor een Belg in 44 jaar.

"Er werd altijd gezegd dat Quick Step de grootste klassieke ploeg was, maar we zijn hier al eens tweede geworden met Enric Mas en in de Giro van 2014 ook al eens tweede met Rigoberto Uran", zei Lefevere in een reactie bij het Het Nieuwsblad.

"Na Luik-Bastenaken-Luik heeft Remco een klik gemaakt. Ik ben zeer content omdat er veel mensen zijn, vooral in Vlaanderen, die altijd klagen en negatief zijn over hem. Dat hij dit en dat niet kan".

"Hopelijk is dit het begin van iets formidabel. Dit doen met een Belgische renner is echt een grote eer. Veel mensen hebben die laatste Belgische eindzege van 44 jaar geleden niet meegemaakt. En we zijn nog maar net begonnen. Nu gaan we rustig terugkeren naar het hotel. We gaan zeker iets drinken, maar het echte feest is pas morgen!”