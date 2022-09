Louis Vervaeke doet een oproep: "Wees wat milder voor Remco Evenepoel"

Remco Evenepoel heeft bijna de Vuelta gewonnen. Louis Vervaeke zat als knecht van Evenepoel op de 1e rij om alles mee te maken.

Nog de slotrit naar Madrid overleven en Remco Evenepoel wint de Vuelta. Een van de helpers, Louis Vervaeke, zat mee op de 1e rij, maar vertelde aan Sporza ook dat het geen gemakkelijke weken zijn geweest. "Julian Alaphilippe en Pieter Serry vielen uit. Ook waren er de aanvallen van Movistar. Dat zorgde ervoor dat het geen gemakkelijke Vuelta was", aldus Vervaeke.

"Maar we toonden ons heel matuur", ging Vervaeke verder. "Ondanks onze relatief jonge ploeg hebben we 2 weken lang de koers gecontroleerd. Natuurlijk is dat gemakkelijker met zo'n kopman. Evenepoel was de beste renner in deze Vuelta."

Ook had Vervaeke een oproep: "De pers heeft in het verleden Evenepoel regelmatig bekritiseerd en nu is er die uitslag van de Vuelta. Die spreekt voor zich. Ook is hij 22 jaar en hij wint al de Vuelta, Luik-Bastenaken-Luik en 2 keer San Sebastian. Het is tijd dat er iets positiefs over hem geschreven wordt. Ook al gaat het eens wat minder. Hij is een uitzonderlijk talent waarvoor we zorg moeten dragen. Wij lezen de kranten ook. Het mag soms wat milder zijn als het over Evenepoel gaat."