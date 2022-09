🎥 Molano wint de slotrit in de Vuelta vol met foto's, champagne en eerbetonen, Remco Evenepoel 1e Belgische groterondewinnaar sinds 1978

Remco Evenepoel heeft de Vuelta gewonnen. Hij is de 1e Belgische groterondewinnaar sinds Johan De Muynck in 1978. De slotetappe was voor Juan Sebastian Molano.

In de aanloop naar het plaatselijke circuit in Madrid was het eerst tijd voor foto's en champagne. Quick Step-Alpha Vinyl dronk een glaasje champagne en ging voor de camera poseren. Ook het podium reed samen om op de foto te staan.

Bij het ingaan van de plaatselijke ronden was er nog een mooi eerbetoon voor Alejandro Valverde. Hij mocht alleen als 1e over de aankomstlijn rijden en mocht een ereronde rijden. Valverde groette onderweg het publiek langs de kant van de weg. Voor de rit had Valverde ook al een mooi eerbetoon gekregen. De andere renners van het peloton vormden een erehaag voor de Spanjaard en Vincenzo Nibali.

In de straten van Madrid reden Julius Johansen en Luke Plap verschillende ronden voorop. Achter hen controleerden de sprintersploegen in het peloton. In de slotkilometer werden ze gegrepen. Team UAE Emirates trok de sprint aan voor Pascal Ackermann, maar lead-out Juan Sebastian Molano mocht juichen. Mads Pedersen kwam te laat. Tim Merlier was nergens te zien in de sprint. Remco Evenepoel reed juichend over de streep.