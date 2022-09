Tadej Pogacar wint in Montréal tegen de toppers: "Maar met de nationale ploeg op het WK is het nog altijd anders"

Tadej Pogacar won de GP van Montréal na een prestigesprintje. Na de wedstrijd keek hij ook al naar het WK.

In de slotronde van de GP van Montréal viel Tadej Pogacar aan op de lange klim en hij reed uiteindelijk met een elitegroepje naar de streep. In de sprint klopte hij onder meer Wout Van Aert.

"Het was een hele zware wedstrijd", vertelde Pogacar in het flashinterview. "Dit is ook een van de zwaarste parcoursen van het jaar. Maar de ploeg heeft goed en hard gewerkt en dat was perfect voor mij."

"Van Aert is een van de beste sprinters ter wereld, maar dit was ook een zware aankomst", ging Pogacar verder. "Ik heb ook alles gegeven in die sprint en het lukte."

"Het was een goede dag en nu kijk ik uit naar het WK. Het is wel anders koersen met de nationale ploegen, maar ik ben goed in vorm. Het zal een zware wedstrijd worden en ik kan niet wachten om te starten", sloot Pogacar af.