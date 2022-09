Ilan Van Wilder van goudwaarde bij QuickStep: "En dan hopelijk stapje hogerop naar volgend seizoen"

Ilan Van Wilder heeft Remco Evenepoel op fantastische wijze gegidst naar de eindzege in de Ronde van Spanje.

De 22-jarige meesterknecht deed er alles aan om Evenepoel in het rood te houden. “Als je de leider in je ploeg hebt, kan je altijd iets meer zeggen ze, en dat klopt”, vertelt hij aan Sporza.

Dat zorgt ook voor de nodige ambities richting toekomst. “Ik ben blij dat ik deze grote ronde, na een paar pogingen, eindelijk in de benen heb. Nu nog enkele Italiaanse koersen rijden. Daarna de winter in en dan hopelijk een stapje hogerop naar volgend seizoen.”

Vroeger was Evenepoel de grootste concurrent van Van Wilder en die drang om zelf te stralen is er nog steeds. “Hopelijk wacht mij ook een mooie toekomst. Ik heb de ambitie om in de koersen van een week ook voor de prijzen mee te doen.”