Wout van Aert & co maakten al eerste ritje op Australische bodem: reeds zes Belgische renners ter plekke

U kon HIER al lezen over de aankomst van Remco Evenepoel in Australië. Een opmerkelijk moment gezien hij nog maar pas de Vuelta won, maar hij is niet de enige Belgische renner ter plekke. Belgian Cycling laat weten dat ook Wout van Aert, Stan Dewulf, Nathan Van Hooydonck, Yves Lampaert en Jasper Stuyven aangekomen zijn.

"Het heeft hen 30 reisuren gekost, maar de renners uit Spanje en Canada zijn veilig aangekomen in Austinmer", zo staat op de Twitteraccount van Belgian Cycling te lezen. "De voorbereiding op Wollongong 2022 is volop aan de gang."

It took some of them 30 hours of travel, but the riders who came from Spain and Canada arrived safely in Austinmer. The preparation for #Wollongong2022 is in full swing for @EvenepoelRemco, @WoutvanAert, @standewulf, @NVHooydonck, @yveslampaert & @Jasperstuyven📷 Photonews pic.twitter.com/CJhdI5MKDb