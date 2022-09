Baloise Trek Lions klaar voor het het nieuwe veldritseizoen en komen met een nieuwigheid

Het nieuwe veldritseizoen begint dit weekend in Kruibeke. Enkele renners van de Baloise Trek Lions zullen pas een week later aan de start staan.

Sven Nys bracht voor het nieuwe veldritseizoen een nieuwe jonge ploeg op de been. Bij de mannen is Lars van der Haar de meest ervaren man. Naast hem zijn er nog Yentl Bekaert en Thijs Aerts. Die laatste is op 1 januari weg. Net als zijn broer Toon had hij al eerder beslist om andere oorden op te zoeken. Toon Aerts verliet in onderling overleg wel al het team. Bij de beloften is Thibau Nys het speerpunt. David Haverdings, Ward Huybs en Pim Ronhaar vervolledigen het team.

Sven Nys verwacht van allen een goed seizoen. "Ze hebben allen een prima zomer achter de rug", vertelde hij aan Wielerflits. "Er waren zeges van Thijs Aerts, van der Haar en Thibau Nys."

Bij de vrouwen is er Lucinda Brand. Ook Shirin van Anrooij rijdt nog voor het team. Ze behoort tot het beloftenteam. Van Anrooij zal pas later in het veld duiken. Ze rijdt eerst op het WK nog de tijdrit en de wegrit.

De start van het nieuwe veldritseizoen is met de Polderscross in Kruibeke dit weekend al. Enkele renners Baloise Trek Lions zullen pas volgende week in actie komen. Het zal even wennen worden, want ze pakken uit met een nieuw shirt.