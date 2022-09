Toon Aerts en Baloise Trek Lions gaan uit elkaar: "Nefast voor beide partijen"

Toon Aerts en de Baloise Trek Lions gaan uit elkaar. Dat hebben ze in onderling overleg beslist.

Begin dit jaar werden er verboden middelen in het lichaam van Toon Aerts gevonden. Sindsdien stond hij op non-actief bij de Baloise Trek Lions.

Ondertussen staat het nieuwe veldritseizoen voor de deur, maar er is nog steeds geen duidelijkheid. "De UCI gaf nog steeds geen uitsluitsel over de zaak", aldus de Baloise Trek Lions. "We zijn in Aerts blijven geloven en hadden inzage in zijn resultaten. Maar de UCI heeft nog geen beslissing genomen. Daardoor is het geen goed idee om Aerts te laten starten. Dat het zolang blijft aanslepen, is nefast voor hemzelf en de ploeg."

Zo komt er een vroegtijdig einde aan de samenwerking tussen Aerts en de Baloise Trek Lions. Aerts was eind 2022 einde contract, maar het was al duidelijk dat hij die niet ging verlengen. Aerts kan nu dus sneller op zoek naar een nieuwe ploeg.