Lotto Soudal staat met 3 renners in de GP de Wallonie in de top 15 en sprokkelt punten voor de WorldTour: "Goed voor het vertrouwen"

In de GP de Wallonie zat Lotto Soudal weer met enkele renners vooraan in de uitslag. Goed nieuws in hun strijd om het behoud binnen de WorldTour.

Jasper De Buyst eindigde 9e in de GP de Wallonie. Philippe Gilbert 11e, Victor Campenaerts 14e en Sylvain Moniquet 19e. Dat leverde heel wat punten op voor de UCI-ranking. Ze zijn allen bij de 10 beste renners dit seizoen. "Tijdens de wedstrijd probeerden we te doen om in de sprint zo goed mogelijk vooraan te zitten", vertelde De Buyst. "Ik denk dat we uiteindelijk op de juiste plaats zijn geëindigd. Spijtig genoeg had niemand van ons een goede jump op het einde om voor de overwinning te kunnen sprinten. Maar langs de andere kant, geven deze resultaten ons vertrouwen voor de toekomst."