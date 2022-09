Strijd om behoud in WorldTour is godsgeschenk voor organisaties van koersen laat op het seizoen

De strijd voor de WorldTour gaat veelvuldig over de tongen in wielerland. Voor organisaties van wedstrijden laat op het seizoen is het een godsgeschenk.

Met de degradatie die er sowieso aankomt voor enkele ploegen zorgde de UCI voor een extra pigment in het wielerseizoen. Al dan niet in de WorldTour blijven: voor meerdere teams is het al sinds het begin van het seizoen een thema. Nu de ontknoping nadert, barst ook de discussie over de rechtvaardigheid van die strijd en van het puntensysteem steeds meer los.

In een column op deze site kon u reeds een oproep lezen om de WorldTour uit te breiden naar twintig ploegen. Schijnbaar is het een piste waar de UCI wel degelijk over nadenkt. Dat zal dan iets voor de toekomst zijn, want het systeem is voorlopig wat het is en daar moet iedereen naar handelen. En daar zijn zeker niet alleen nadelen aan verbonden.

NIET-WK-GANGERS RIJDEN MEER KOERSEN

Want ja, zouden renners die op het WK-parcours in Australië niet meteen iets te zoeken hebben, houden de wielerformaties die daar liever weg. Dat heeft ook als voordeel dat we diezelfde renners nog vaker bezig zien in het laatste seizoensdeel. En daar zitten rasechte toppers bij in hun specialisatie. Zeker wat sprinters betreft, aangezien het dit jaar op het WK een lastig parcours is.

© photonews

Zo is het gekomen dat het vrijdag een verzameling van topsprinters was in Koolskamp. Nu hebben ze in het Kampioenschap van Vlaanderen wel een traditie van grote winnaars: Gaviria, Groenewegen en Philipsen gingen Jakobsen voor op de erelijst. Een verrassende Steimle zat er ook wel tussen in 2019. Het is in elk geval zo dat zeker het gehele deelnemersveld de vorige jaren niet zo sterk was als dit jaar.

NAAST WINNAAR NOG SCHOON VOLK

Kijk maar naar de uitslag. Een podium met Jakobsen, Ewan en Groenewegen: dat kan al tellen (foto). Het had zo perfect de uitkomst van een Tourrit kunnen zijn. Daarnaast nog namen als Dupont, Merlier en Thijssen bij de eerste zeven. Verderop vinden we nog Jordi Meeus terug. Dan moet je nog weten dat ze bij Quick-Step ook nog Mark Cavendish achter de hand hadden.

Voor de organisatie is het natuurlijk een droom om zo'n deelnemersveld te kunnen strikken. Het Kampioenschap van Vlaanderen zal zeker niet de enige 'kleinere' wedstrijd zijn die op het einde van het jaar gepland staat en ineens een startlijst vol kanjers voorlegt. En de koersliefhebber heeft er zo weer x aantal koersen op hoog niveau bij om te volgen. Elk nadeel heeft zijn voordeel.