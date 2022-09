Topfavoriet Filippo Ganna wenst al anderen succes voor de WK-tijdrit

Filippe Ganna is als tweevoudig wereldkampioen tijdrijden topfavoriet om zichzelf in Australië op te volgen.

In 2020 werd Filippo Ganna wereldkampioen tijdrijden in Imola. Vorig jaar deed hij dat nog eens over tussen Knokke-Heist en Brugge. Nummer 2 was telkens Wout Van Aert. Hij is er dit jaar niet bij. Hij rijdt enkel de wegrit. De nummers 3 van de voorbije jaren, Stefan Küng en Remco Evenepoel zijn er wel bij.

Ook in 2022 is Ganna de topfavoriet om wereldkampioen te worden. Hij wenst al zijn concurrenten alvast succes.

Over Remco Evenepoel wou Ganna nog iets kwijt. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat Evenepoel in een heel goede vorm zit. Hij verwees naar de Vuelta. Maar Ganna vertelde ook dat hij liever op zichzelf focust. Hij wil niet te veel naar de anderen kijken.