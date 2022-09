Wie kan België medailles bezorgen op het WK wielrennen?

Op het WK wielrennen in Wollongong rekent België op een paar medailles. Wie kan die ons bezorgen?

Tijdrit vrouwen elite (18 september)

Selectie: Lotte Kopecky en Julie Van de Velde

Medaillekansen: geen

Tijdrit mannen elite (18 september)

Selectie: Remco Evenepoel en Yves Lampaert

Medaillekansen: Remco Evenepoel was vorig jaar derde en in 2019 tweede. Is hij genoeg hersteld van de Vuelta om voor de wereldtitel te gaan?

Tijdrit mannen beloften (19 september)

Selectie: Alec Segaert en Lennert Van Eetvelt

Medaillekansen: Alec Segaert won dit jaar voor de twee keer op rij de Europese titel tijdrijden en wil als eerstejaars belofte de wereldtitel pakken. Het tekenen van zijn profcontract bij Lotto-Dstny moet hem ook vleugels geven. Vorig jaar werd hij derde op het WK bij de juniors.



Tijdrit vrouwen junioren (20 september)

Selectie: Febe Jooris en Xaydee Van Sinaey

Medaillekansen: Febe Jooris werd vorig jaar negende op het WK. Op het afgelopen EK pakte ze brons. Xaydee Van Sinaey werd zevende op het EK.

Tijdrit mannen junioren (20 september)

Selectie: Jens Verbrugghe en Duarte Marivoet

Medaillekansen: Verbrugghe werd op het EK tweede, Marivoet werd daar vierde op een seconde van het podium. Op het BK begin mei klopte Marivoet Verbrugghe.

Gemengde aflossing (21 september)

Selectie: Valerie Demey, Julie De Wilde, Quinten Hermans, Pieter Serry, Jesse Vandenbulcke en Nathan Van Hooydonck

Mediallekansen: geen

Wegrit mannen junioren (23 september)

Selectie: Duarte Marivoet, Maxence Place, Sente Sentjens, Vlad Van Mechelen en Jens Verbrugghe

Medaillekansen: Vlad Van Mechelen zit al het hele jaar bijna altijd in de top 5, al lukte winnen nog maar drie keer. Zijn eindsprint op het einde is wel sterk.

Wegrit mannen beloften (23 september)

Selectie: Jenno Berckmoes, Vito Braet, Dries De Pooter, Alec Segaert, Lennert Van Eetvelt en Fabio Van Den Bossche

Medaillekansen: Lennert Van Eetvelt is de kopman en wil voor hij prof wordt nog eens uitpakken op een WK. Hij won dit jaar de Vredeskoers maar het parcours mocht voor hem nog wat zwaarder zijn.

© photonews

Wegrit vrouwen junioren (24 september)

Selectie: Febe Jooris, Jade Linthoudt, Fleur Moors en Xaydee Van Sinaey

Medaillekansen: Xaydee Van Sinaey maakt kans op een medaille, al zal ze het goud nu al zeker naar Zoe Backstedt gaan.

Wegrit vrouwen elite (24 september)

Selectie: Valerie Demey, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Lotte Kopecky, Jesse Vandenbulcke en Julie Van De Velde

Medaillekansen: De beloften rijden mee met de elite vrouwen en achteraf wordt dan een podium gemaakt. Julie De Wilde maakt een erg grote kans om hier bij te zijn. Bij de elite maakt ook Lotte Kopecky kans al zal ze dan moeten afrekenen met een Annemiek van Vleuten en is het de vraag hoe het met haar vorm gesteld is.

Wegrit mannen elite (25 september)

Selectie: Stan Dewulf, Remco Evenepoel, Quinten Hermans, Yves Lampaert, Pieter Serry, Jasper Stuyven, Wout van Aert en Nathan Van Hooydonck

Medaillekansen: Met Remco Evenepoel en Wout van Aert heeft België veel kans op een medaille. Met Remco in de aanval en met Wout in de sprint. Vorig jaar kon Van Aert het in eigen land niet afmaken, in 2020 werd hij in Imola al eens tweede.