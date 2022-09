Annemiek van Vleuten heeft mindere dag op WK tijdrijden: "Ik weet niet aan wat het ligt"

Annemiek van Vleuten was een van de topfavorietes op het WK tijdrijden maar werd pas zevende.

Het parcours in Wollongong bevatte twee klimmetjes en Van Vleuten vond dus een parcours op haar maat. Maar al bij het eerste tussenpunt was duidelijk dat Van Vleuten geen goeie dag had.

"Ik was gretig vandaag en ik geloofde er ook in. Met een goeie dag zou ik wereldkampioene kunnen worden, maar ik had een mindere dag. Ik was redelijk hard vertrokken. Ik dacht dat ik goed bezig was, maar dan bleek dat ik al ver achter lag. Ik zag aan mijn wattages dat ik matig presteerde", zegt ze bij Sporza.

Uiteindelijk werd Van Vleuten pas zevende op 1:43 van winnares Ellen van Dijk. "Dat zegt dat ik vandaag absoluut geen goeie dag had. Ik weet niet aan wat het ligt", besloot ze.