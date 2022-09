Lotte Kopecky wordt negende op het WK tijdrijden en vond het goede gevoel

Lotte Kopecky nam voor het eerst deel aan het WK tijdrijden en deed het met een negende plaats goed.

Lotte Kopecky voegde de tijdrit toe aan haar programma om nog eens goed diep te kunnen gaan voor de wegrit en om de verre reis ook beter te verteren.

Kopecky moest vroeg starten en stond ook een tijd aan de leiding, waardoor ze op de hotseat mocht zitten, iets wat ze nog nooit eerder had gedaan. Ze vond het wel plezant een ook het gevoel op de fiets was goed bij Kopecky.

"Met de negende plaats ben ik tevreden. Ik had de deelnemerslijst eens bekeken en hoopte wel op een top tien. Dat is gelukt", zei Kopecky achteraf bij Sporza.

"Voor mij is een tijdrit niet gemakkelijk. Ik heb nog niet genoeg ervaring. Ga ik wel diep genoeg, waar ligt mijn limiet? Je mag er ook niet te vroeg over gaan, je moet goed indelen en dat is niet evident. Mijn tijdritfiets staat thuis vooral in de garage."

"Nu heb ik nog een weekje tot het WK op de weg, dat is toch een belangrijker doel dan deze tijdrit", zei Kopecky nog over de wegrit van volgende week zaterdag. Dan behoort ze wel bij de favorietes voor een medaille.