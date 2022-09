Lotto-Soudal moet Sylvain Moniquet voor de rest van het seizoen missen na operatie

Slecht nieuws voor Lotto-Soudal in de degradatiestrijd.

In de strijd tegen de degradatie zal Lotto-Soudal Sylvain Moniquet moeten missen voor de rest van het seizoen. Moniquet heeft thuis een ongeluk gehad en daarbij een gewrichtsband in zijn hand verzwikt. Hij is geopereerd en is aan het herstellen.

Dat is slecht nieuws voor Lotto-Soudal want Moniquet staat momenteel zevende in de stand van beste tien renners van Lotto-Soudal dit jaar. Hij zal daardoor geen bijkomende UCI-punten meer kunnen vergaren voor de ploeg.

De Namenaar werd dit jaar onder meer zevende in de Deutschland Tour en GP Kanton Aargau, achtste in de Classic Grand Besançon Doubs, elfde in de Ronde van Polen en finishte ook nog bij de eerste twintig in de GP de Québec en GP de Wallonie.