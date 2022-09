Yves Lampaert en Nathan Van Hooydonck schatten de twee Belgische kopmannen in

Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn in de Belgische selectie de twee kopmannen voor het WK wielrennen op de weg van zondag.

Yves Lampaert en Nathan Van Hooydonck liggen respectievelijk met Remco Evenepoel en Wout van Aert op de kamer, hun ploegmaten bij QuickStep en Jumbo Visma.

“Remco reed een uitstekende tijdrit, zeker als je naar zijn waardes kijkt. Hij hoopt zondag hersteld te zijn en fris aan de start te staan. Slapen kan hij alvast goed”, lachte Lampaert op de persconferentie van de wielerbond.

“Ook Wout voelt zich goed”, vulde Van Hooydonck aan. “Ik heb hem alleszins niet horen klagen. Ik denk dat hij aan het aftellen is, zoals iedereen. Want we zijn hier nu toch al een aantal dagen. De grootste trainingen zitten erop.”

Lampaert blikte nog eens terug op vorig jaar en zegt wat er anders moet. “We hebben lessen getrokken op tactisch vlak. We mogen bijvoorbeeld niet meegaan in het spel van de Fransen, we moeten een beetje kalmer koersen. Hopelijk vlot de communicatie ook beter tijdens koers. Vorig jaar was er veel lawaai, dan is het moeilijk communiceren. Nu hopen we sneller een overzicht te hebben op de koerssituatie.”