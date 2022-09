Eddy Merckx heeft lovende woorden voor wereldkampioen Remco Evenepoel

In het verleden werd al eens de vergelijking gemaakt en ook na de wereldtitel komt die weer bovendrijven.

Remco Evenepoel doet het zoals Eddy Merckx het altijd deed. “Gebruik maar alle superlatieven. Remco verdient dat. Dit was zéker Merckxiaans. Ik heb ervan genoten, hier bij mij thuis in Sint-Brixius-Rode”, vertelt Merckx aan Het Nieuwsblad.

Volgens de wielerlegende was het op vijftig kilometer van het einde al duidelijk dat Evenepoel ging winnen. “Amai, ongelofelijk hoe hij het heeft klaargespeeld. Het is een hele grote geworden. Hij is op alle gebied verbeterd: fysiek, maar ook mentaal. Vooral het laatste jaar. En zo kom je tot de Remco Evenepoel van vandaag: hij durft te koersen, hij wacht geen sprint af.”

Ook de ploeg deed mooi werk, maar uiteindelijk moet je het weten af te maken. “Evenepoel heeft zijn krachten goed verdeeld en ingeschat. Het is super: Luik-Bastenaken-Luik, de Clásica San Sebastian, de Vuelta en nu op deze manier wereldkampioen worden. Daarmee ben je simpelweg de man van het jaar. En een hele mooie wereldkampioen.”