Marc Coucke heeft een bijzonder verzoek na de wereldtitel van Evenepoel

In ons land zijn er heel wat reacties gekomen van BV's op de wereldtitel van Remco Evenepoel in het Australische Wollongong.

Een van de eersten om Remco Evenepoel te feliciteren was echter Yves Lampaert. En dat deed hij lekker in plat West-Vlaams tegen zijn ploegmaat.

Dat is ook Marc Coucke, hoofdaandeelhouder bij RSC Anderlecht, maar in het verleden ook in het wereldje van het wielrennen actief, niet ontgaan.

Hij had op Twitter een verzoekje aan Regi om de fameuze woorden van Yves Lampaert in een liedje te gieten. Een hit, dat lijkt nu al zeker...