Belofte-wereldkampioen Fedorov rijdt toch nog een koers in zijn regenboogtrui

Omdat Fedorov toch een keer met zijn trui zou kunnen rijden, gaat hij uitzonderlijk nog eens een beloftekoers rijden.

De Kazach Yevgeniy Fedorov werd in Wollongong de nieuwe wereldkampioen bij de beloften. Doordat hij al 22 is kan hij die trui volgend jaar niet dragen in koersverband. Fedorov is eigenlijk ook al twee jaar prof bij Astana. Hij reed dit jaar de Vuelta en werd vorig jaar uit koers gezet in de Ronde van Vlaanderen na een opstootje met Otto Vergaerde.

Om zijn trui toch een keer in koersverband aan te trekken neemt Fedorov deel aan de beloftekoers van de Ronde van Lombardije, op zondag 2 oktober. “Het is duidelijk dat de aanwezigheid van de wereldkampioen de kers op de taart is voor onze koers”, zegt organisator Daniele Fumagalli aan BICITV.

In 2016 won Harm Vanhoucke nog die koers. Vorig jaar won de Fransman Paul Lapeira er. Hij is inmiddels prof bij AG2R-Citroën.