Als Lotto Soudal degradeert, dreigt er dan een exodus van de renners?

Het wordt steeds waarschijnlijker dat Lotto Soudal zal degraderen uit de WorldTour. Bij degradatie uit de WorldTour is het mogelijk dat alle renners het team mogen verlaten. Dat is toch de theorie. In de praktijk blijkt dat moeilijker te zijn.

Alle WorldTour-ploegen zijn verplicht om een extra clausule toe te voegen aan de contracten van de renners. Daarin staat dat ze mogen vertrekken bij degradatie uit de WorldTour. Dries Smets, oprichter van een makelaarsbureau, vertelde aan Het Nieuwsblad dat renners kosteloos hun verbintenis kunnen beëindigen na het verlies van de WorldTour-licentie door de ploeg. Een leegloop is dus mogelijk, maar zo'n vaart zal het wellicht niet lopen. In het verleden maakten renners zelden gebruik van die clausule. Ook bevestigden al enkele renners zoals Arnaud De Lie en Caleb Ewan dat ze bij de ploeg zullen blijven. CEO John Lelangue (nog steeds tot het einde van het seizoen) vertelde dat die 2 renners dat al in de media aangaven. Ook als Lotto Soudal zou degraderen. Ook is het zo dat bijna alle plekjes zijn ingenomen. Het zullen dus vooral enkelingen zijn die nog gebruik zullen maken van die clausule. Ook heeft Lotto Soudal volgend seizoen nog altijd startrecht in alle grote koersen, zo weet Smets.