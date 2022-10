Bernard Hinault is ervan overtuigd dat Remco Evenepoel de Tour kan winnen

Remco Evenepoel won dit jaar al de Vuelta. Volgend jaar rijdt hij in principe de Giro, maar na zijn wereldtitel klinkt het steeds luider om al de Tour te rijden. Bernard Hinault gaf aan Het Nieuwsblad zijn mening over de keuze die Evenepoel moet maken.

Bernard Hinault vindt dat Remco Evenepoel moet kiezen. Aan Het Nieuwsblad wist Hinault wel te vertellen dat Evenepoel in de Giro en de Tour kan doen wat hij in de Vuelta heeft gedaan. Hij vindt dat er geen enkele reden is dat Evenepoel dat niet kan. Volgens Hinault heeft Evenepoel veel troeven: klimmen, tijdrijden, enzovoort.

Ook ziet Hinault geen problemen om tegen Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar te rijden. Om te weten of Evenepoel hetzelfde niveau aankan, moeten ze gewoon eens tegen elkaar rijden. Hinault zegt ook dat het altijd kan dat Vingegaard en Pogacar minder gaan zijn dan in 2022. Hij verwijst naar het verschil tussen de versie van Pogacar van 2020 en 2021 en die van 2022.

OOK LOF VOOR CIAN UIJTDEBROEKS

Naast Evenepoel ziet Hinault ook een andere kandidaat om een grote ronde voor België te winnen. Hij zag Cian Uijtdebroeks bezig in de Ronde van de Toekomst. Hinault denkt ook dat Uijtdebroeks op dit moment niet veel moet onderdoen voor Evenepoel.