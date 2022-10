Patrick Lefevere vertelt aan zijn jonge renners om tijdens je carrière Sergey Bubka als voorbeeld te nemen

Patrick Lefevere vertelt aan zijn jonge renners dat ze aan Sergey Bubka een voorbeeld moeten nemen. Stap voor stap je carrière opbouwen.

Sergey Bubka is de favoriete atleet van Patrick Lefevere. Aan al zijn jonge renners legt hij uit waarom ze Bubka als voorbeeld moeten nemen. Dat vertelde Lefevere aan Het Nieuwsblad.

Bubka verbeterde centimeter per centimeter het wereldrecord in het polsstokspringen. Die boodschap wil Lefevere ook aan zijn jonge renners meegeven. Ze moeten hun carrière stap voor stap opbouwen en niet alles tegelijk willen. Bubka verbeterde niet het wereldrecord met 10 centimeter tegelijk. Al weet Lefevere ook dat dat ook zijn commerciële redenen had.

Lefevere ziet wel een uitzondering. Remco Evenepoel legde dit seizoen de lat 30 centimeter hoger volgens Lefevere. Hij zag Evenepoel daar vlot overgeraken.